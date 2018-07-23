Суд оставил под арестом участницу Pussy Riot, выбежавшую на поле в финале ЧМ

Москва, 23 июля. Московский городской суд отклонил апелляцию на арест участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной, которая выбежала на поле во время финального матча чемпионата мира.

«Решение об административном аресте в отношении Вероники Никульшиной оставить без изменения», — цитирует судью РИА Новости.

Напомним, что ранее суд приговорил участниц группы Pussy Riot Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову, а также участника арт-проекта «Война» Петра Верзилова к 15 суткам административного ареста. Четверо молодых людей выбежали на поле во время игры Франции и Хорватии — финального матча ЧМ-2018. Против нарушителей был составлен протокол «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Им также запретили в течение трех лет посещать официальные спортивные соревнования.