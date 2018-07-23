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Два трамвая столкнулись в Курске, пострадали пять человек
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    Два трамвая столкнулись в Курске, пострадали пять человек

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    Два трамвая столкнулись в Курске, пострадали пять человек

    Курск, 23 июля. Два трамвая столкнулись в понедельник в Курске из-за того, что у одного из них отказали тормоза. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили очевидцы.

    Свидетели инцидента сняли происшествие на видео. Согласно данным, у трамвая четвертого маршрута отказали тормоза. В результате он скатился по уклону и врезался в аналогичный транспорт второго маршрута.

    Отмечается, что из-за сильного удара был травмирован водитель второго трамвая. Его госпитализировали в ГКБ №4. Врачи диагностировали у пациента перелом ноги.

    Кроме того, пострадали четыре пассажира из трамвая четвертого маршрута. Они доставлены в областную больницу, а также БСМП, в ГКБ 4. Медики зафиксировали у них перелом ноги, ушиб груди, ушиб таза. Жертв нет.

    Автор: Алия Садыкова
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