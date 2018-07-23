Порошенко пообещал ВСУ огнеметы для усиления «военной мощи» в Донбассе

Киев, 23 июля. Реактивные пехотные огнеметы РПО-16, производимые «Укроборонпромом» для вооруженных сил Украины, вскоре будут поставлены для удовлетворения нужд армии.

Об этом заявил президент государства Петр Порошенко в социальной сети Twitter, отметив, что предприятие уже начало серийное производство высокомощного оружия.

«Уже в ближайшее время огнемет будет поставлен в армию, что значительно усилит военную мощь наших подразделений», — пообещал Порошенко.

В Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16 – високопотужна зброя, яку @ukroboronprom виготовляє для ЗСУ.



Вже найближчий часом вогнемет буде поставлений до армії, що значно посилить військову міць наших підрозділів.#НоваАрмія pic.twitter.com/jmM8biQJgm — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 июля 2018 г.

Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе накаляется, несмотря на заключенные минские соглашения. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня и не раз пытались прорвать линию обороны.

Ранее стало известно, что Украина подписала контракт с Канадой на поставку современных снайперских винтовок для «сдерживания российской угрозы».