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Усик отреагировал на предложение Гройсмана о присвоении ему звания Героя Украины
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    Усик отреагировал на предложение Гройсмана о присвоении ему звания Героя Украины

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    Усик отреагировал на предложение Гройсмана о присвоении ему звания Героя Украины

    Киев, 23 июля. Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал инициативу премьера Украины Владимира Гройсмана присвоить ему звание Героя Украины.

    Как пишут украинские СМИ, Усик уточнил, что не слышал о таком предложении и не читал. Он добавил, что власти преувеличивают его возможности.

    Напомним, Усик одолел российского спортсмена Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии. Он стал обладателем титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, а также IBF, WBO и WBA.

    Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что президенту Украины Петру Порошенко стоит брать пример с боксера Александра Усика. По его словам, Усик за один бой сделал больше для РФ и Украины, чем Порошенко за все время. 

    Усик отреагировал на предложение Гройсмана о присвоении ему звания Героя Украины

    Автор: Алия Садыкова
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