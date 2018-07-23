В Киеве перепугались, что после победы Усика никто не поверит «в агрессию России против Украины»

Киев, 23 июля. Киевские власти испугались, что победа Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале WBSS в Москве может пошатнуть веру «в агрессию России против Украины». Тревогами на этот счет в своем Twitter поделился вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.

Он отметил, что Усик, «несомненно, классный боксер», однако, если в Москве повторятся подобные события с участием украинцев, то «в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит».

«Только в «дружбу». И это серьезно», — посетовал Кириленко.

Отметим, что победу Усика уже вовсю эксплуатирует и президент Украины Петр Порошенко, заявив, что она является «символом украинской борьбы». Такие высказывания президент промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский назвал «идиотизмом», а российский сенатор Франц Клинцевич заметил, что украинским спортсменам можно только посочувствовать, ведь их превращают в заложников политики.