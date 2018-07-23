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Huawei обогнала Apple и Samsung по продажам в российских интернет-магазинах
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    Huawei обогнала Apple и Samsung по продажам в российских интернет-магазинах

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    Huawei обогнала Apple и Samsung по продажам в российских интернет-магазинах

    Москва, 23 июля. Китайский бренд Huawei вместе с дочерней компанией Honor впервые занял первое место по продажам смартфонов в российских интернет-магазинах. По данным производителей техники и ретейлеров, китайская компания обогнала по продажам Samsung и Apple.

    В июне 2018 года доля проданных смартфонов Huawei выросла на 4 п. п. до 21%. Доля Apple сократилась на 2 п. п. до 19%, Samsung же заняла на рынке онлайн-продаж долю в 13%. Эксперты считают, что увеличение продаж Huawei обусловлено широким ассортиментом в разных ценовых категориях и промоакциями в интернет-магазинах.

    По словам представителя AliExpress в РФ Антона Пантелеева, аппараты Huawei лидируют в поисковых запросах на интернет-площадке.

    Напомним, ранее компания Huawei объявила, что разрабатывает быструю зарядку для смартфонов нового поколения Super Charge. 

    Автор: Тимур Румянцев
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