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Хочу выйти и выпить: выживший после «Новичка» британец рассказал о своем состоянии
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    Хочу выйти и выпить: выживший после «Новичка» британец рассказал о своем состоянии

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    Хочу выйти и выпить: выживший после «Новичка» британец рассказал о своем состоянии

    Эймсбери, 23 июля. Выписанный из медицинского учреждения британец Чарли Роули, который был отравлен нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок» в Эймсбери, рассказал таблоиду The Sun о своем душевном состоянии.

    По данным газеты, после госпиталя сотрудники правоохранительных органов поместили Роули в защищенную квартиру. Полиция дала мужчине специальный телефон.

    «Я просто хочу выйти и выпить», — рассказал о своем желании Роули, добавив, что ему «очень скучно».

     Его брат Мэтью отметил, что у Роули наблюдается потеря памяти, а врачи переживают за психическое состояние мужчины, пишет «Утро.ру».

    Напомним, 30 июня в британском Эймсбери были найдены в бессознательном состоянии Чарли Роули и Дон Стерджесс. В больницу их доставили в критическом состоянии. По версии полиции, они были отравлены химическим веществом «Новичок».

    Британские власти считают, что им также был отравлен экс-офицер Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте в Солсбери. После произошедшего Британия заявила о причастности РФ к инциденту, но не предоставила ни единого доказательства на этот счет. Москва категорически отрицает причастность к отравлению.

    Автор: Дана Балан
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