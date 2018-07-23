Эксперт об угрозах Трампа: Возможность точечных ракетных ударов по Ирану остается реальной

Иран будет «страдать от последствий», если будет продолжать угрожать Соединенным Штатам, об этом заявил президент США Дональд Трамп. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Президенту Ирана [Хасану] Роухани: никогда, никогда больше не угрожайте США или вы будете страдать от последствий, таких, которые вы еще никогда не видели за всю историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши сумасшедшие слова о жестокости и смерти. Будьте осторожнее!» — написал Трамп в своем Twitter.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Роухани заявил, что возможное военное столкновение со страной станет «матерью всех войн».

«Америка должна знать... война с Ираном — мать всех войн», — сказал Роухани.

Трамп — законодатель мод

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН пояснил: Дональд Трамп стал законодателем мод в сфере «Twitter-политики» еще до того, как был избран президентом США. Став хозяином Белого дома, он, однако, не изменил своим привычкам.

«Поначалу это воспринималось как чудачество и нежелание политически взрослеть и становиться «нормальным» чиновником, но затем все как-то свыклись с «Twitter-зависимостью» американского президента и даже стали ему подражать. Трамп еще во время своей избирательной кампании высказывался крайне негативно как по поводу иранской ядерной сделки, заключенной администрацией президента Барака Обамы и европейскими лидерами с Тегераном, так и в отношении иранского государства как такового», — рассказал Станислав Бышок.

По словам эксперта, в «ястребиных» традициях республиканской партии Трамп обвинял Иран в том, что тот является «крупнейшим террористическим государством», которое управляется «безумными аятоллами с апокалиптическим видением мира». Одновременно Трамп подчеркивал особые отношения, существующие у США с Израилем, который находится в антагонистических отношениях с тем же Ираном.

«Сами иранские власти, надо отметить, используют такую жесткую риторику американского руководства для укрепления собственных позиций внутри государства. Власти Ирана указывают на то, что страна находится в уязвимом положении по отношению к «большому Сатане» — США, следовательно, всем гражданам нужно сплотиться вокруг политических и духовных лидеров страны. Также, разумеется, враждебная риторика Вашингтона является лучшим аргументом для развития оборонного потенциала Ирана. Таким образом, напряженные отношения между двумя странами способствуют лучшему финансированию ВПК обоих государств. Если у вас есть сильный и непредсказуемый противник, вы обязаны больше денег вкладывать в вооружение. Это, кстати, также укладывается в предвыборные обещания Трампа, который в свое время сетовал на недофинансированность американской армии», — добавил Станислав Бышок.

По словам эксперта, учитывая отсутствие реальных и близких противников, с которыми граничат США (Канада и Мексика вряд ли вдруг решат напасть на своего большого соседа), следует использовать «дальние» цели, «скармливая» населению истории об огромной угрозе, которую для простых американцев представляет Иран или, к примеру, Северная Корея. Какая-то крупная военная операция США и их союзников против Тегерана в настоящих условиях невероятна, однако возможность точечных ракетных ударов по тем пунктам в Иране, где, по данным американской разведки, производится обогащение урана, остается реальной.