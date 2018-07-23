ВСУ создали спецподразделения для борьбы с укреплениями в Донбассе

Киев, 23 июля. Украинская армия создала специальные подразделения для борьбы с бронированными объектами и укреплениями в Донбассе. Об этом сообщает министерство обороны Украины.

«По распоряжению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВД Украины дало приказ Погранслужбе готовиться к «освобождению» Донбасса. Напомним, что украинская армия в июне продвинулась вглубь серой зоны Донбасса на два километра, нарушив тем самым минские договоренности, которые четко определяют позиции обеих из сторон. В ВСУ отметили, что операция по наступлению готовилась около двух недель в условиях строжайшей секретности.