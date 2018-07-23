Меню
Украина
ВСУ создали спецподразделения для борьбы с укреплениями в Донбассе
Экономика
Большинство граждан ФРГ поддерживают «Северный поток — 2»
Следующая новость
Загрузка...

    ВСУ создали спецподразделения для борьбы с укреплениями в Донбассе

    157

    ВСУ создали спецподразделения для борьбы с укреплениями в Донбассе

    Киев, 23 июля. Украинская армия создала специальные подразделения для борьбы с бронированными объектами и укреплениями в Донбассе. Об этом сообщает министерство обороны Украины.

    «По распоряжению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи», — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что МВД Украины дало приказ Погранслужбе готовиться к «освобождению» Донбасса. Напомним, что украинская армия в июне продвинулась вглубь серой зоны Донбасса на два километра, нарушив тем самым минские договоренности, которые четко определяют позиции обеих из сторон. В ВСУ отметили, что операция по наступлению готовилась около двух недель в условиях строжайшей секретности.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.