«Победил мокшу на ринге»: украинские националисты затравили боксера Усика

Киев, 23 июля. Украинские националисты устроили травлю боксера Александра Усика, который победил российского спортсмена Мурата Гассиева в Москве.

Их возмутило, что после победы боксер не стал выкрикивать националистические лозунги или критиковать Россию. Националисты сравнили Усика с хорватским футболистом Домагоем Видой, который, в отличие от Усика, «посвятил» свою победу Украине.

«Самая позорная спортивная победа в истории украинского Государства. Сегодняшняя победа – это почти то же самое, что победа Светы Лободы на «песне года»» — написал пользователь Сергей Солдасюк.

Помощник депутата Верховной Рады Александр Куликовский увидел в победе Усика «руку Кремля».

Экс-депутат украинского парламента Ирина Фарион пообещала удалить из социальных сетей всех, кто порадовался победе Усика.

«Тщательно почищу ленту от восторженных победой малороса. Победил мокшу на ринге, а не гибрида в себе», — написала Фарион.

Отметим, что не все украинские граждане поддержали высказывания националистов. Многие отметили, что победа Усика — это повод гордости для граждан Украины.

Напомним, что ранее Татьяна Монтян возмутилась реакции украинских властей на победу Усика.