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«Победил мокшу на ринге»: украинские националисты затравили боксера Усика
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    «Победил мокшу на ринге»: украинские националисты затравили боксера Усика

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    «Победил мокшу на ринге»: украинские националисты затравили боксера УсикаКиев, 23 июля. Украинские националисты устроили травлю боксера Александра Усика, который победил российского спортсмена Мурата Гассиева в Москве.

    Их возмутило, что после победы боксер не стал выкрикивать националистические лозунги или критиковать Россию. Националисты сравнили Усика с хорватским футболистом Домагоем Видой, который, в отличие от Усика, «посвятил» свою победу Украине.

    «Самая позорная спортивная победа в истории украинского Государства. Сегодняшняя победа – это почти то же самое, что победа Светы Лободы на «песне года»» — написал пользователь Сергей Солдасюк.

    Помощник депутата Верховной Рады Александр Куликовский увидел в победе Усика «руку Кремля».

    Экс-депутат украинского парламента Ирина Фарион пообещала удалить из социальных сетей всех, кто порадовался победе Усика.

    «Тщательно почищу ленту от восторженных победой малороса. Победил мокшу на ринге, а не гибрида в себе», —  написала Фарион.

    Отметим, что не все украинские граждане поддержали высказывания националистов. Многие отметили, что победа Усика —  это повод гордости для граждан Украины.

    Напомним, что ранее Татьяна Монтян возмутилась реакции украинских властей на победу Усика.

    Автор: Денис Коробейников
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