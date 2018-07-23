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Корабли НАТО зашли в одесский порт
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    Корабли НАТО зашли в одесский порт

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    Корабли НАТО зашли в одесский порт

    Киев, 23 июля. Корабли постоянной военно-морской группы НАТО зашли в одесский порт. Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил Украины.

    Информацию об этом ведомство разместило в социальной сети Facebook, не уточнив цели визита и срок, в течение которого корабли Североатлантического альянса будут находиться в порту.

    «В порт Одессы с визитом заходят корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2)», — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее завершились военно-морские учения Sea Breeze — 2018, проводимые совместными усилиями Украины и США в северо-западной части Черного моря. Учения проходили с 9 по 21 июля текущего года. Участники отработали задачи, согласованные многонациональным штабом по планированию и ведению морских операций согласно стандартам НАТО.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что международные учения выступают попыткой дестабилизировать ситуацию в Черном море.

    Автор: Екатерина Кухарева
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