Корабли НАТО зашли в одесский порт

Киев, 23 июля. Корабли постоянной военно-морской группы НАТО зашли в одесский порт. Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил Украины.

Информацию об этом ведомство разместило в социальной сети Facebook, не уточнив цели визита и срок, в течение которого корабли Североатлантического альянса будут находиться в порту.

«В порт Одессы с визитом заходят корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее завершились военно-морские учения Sea Breeze — 2018, проводимые совместными усилиями Украины и США в северо-западной части Черного моря. Учения проходили с 9 по 21 июля текущего года. Участники отработали задачи, согласованные многонациональным штабом по планированию и ведению морских операций согласно стандартам НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что международные учения выступают попыткой дестабилизировать ситуацию в Черном море.