Москва, 23 июня. В Туве двое молодых людей попали в больницу с подозрением на сибирскую язву после забоя скота. В Барун-Хемчикском районе ввели карантин.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол пояснил: по признакам это похоже на сибирскую язву, но пока есть только предварительные итоги исследования.

«К сожалению, еще в прошлом столетии, в 1936 году, по этому району наблюдалась сибирская язва, поэтому у нас есть некие опасения по поводу схожести симптомов. Состояние двух госпитализированных стабильное, состояние удовлетворительное, они идут на поправку. Но на всякий случай мы предпринимаем меры, хотя и пока что доподлинно говорить об именно сибирской язве я бы не стал», — рассказал Шолбан Кара-оол.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что в Туве уровень оказания медицинской помощи, особенно в случае с таким заболеванием, как сибирская язва, вполне адекватен.

«Я думаю, мои коллеги справятся. Там нужны хорошие антибиотики, которые могут спасти и спасут. А двух молодых людей госпитализировали по подозрению», — уверен собеседник ФАН.

Геннадий Онищенко также рассказал о возможных путях заражения этим заболеванием.

«Самый классический путь заражения человека — это участие в забое крупного рогатого скота, больного сибирской язвой, — пояснил собеседник ФАН. — У нас в стране только официально зарегистрировано более 30 000 описанных и котированных скотомогильников. Эти территории огораживаются, там устанавливаются специальные знаки и ограничивается выпас крупного рогатого скота. Потому что если животное употребляет траву, растущую на этом месте, вероятность попадания спор сибирской язвы повышается».

В 2001 году после падения башен-близнецов были зарегистрированы случаи заболевания сибирской язвой среди граждан Соединенных Штатов Америки. Тогда споры заболевания рассылали в конвертах, как оказалось, из военного института. США, несмотря на принятые на себя обязательства, не выполняли конвенции по биологическому и токсическому оружию и продолжали разработку биологического и токсического оружия. Споры сибирской язвы идеально подходят для подобного применения. В результате умерли 9 человек, 21 заболел, их удалось спасти.

Напомним, что сибирская язва — это опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро (у овец и крупного рогатого скота), преимущественно в карбункулезной форме — у человека.