Ученые рассказали, как бороться с «иллюзией контроля»

Вашингтон, 23 июля. Современное общество подвержено «иллюзии контроля». Люди действуют так, словно контролируют то, что им неподвластно, и теряют контроль над тем, что действительно его требует, считают ученые.

По мнению психолога из Школы бизнеса Хааса при Калифорнийском Университете в Беркли, люди зачастую переоценивают свою возможность владения ситуацией, что может привести к трагическим последствиям. В то же время боязнь того, что большинство сфер не поддается контролю, может привести к упущенным возможностям и проблемам.

Ученые рекомендуют в борьбе с «иллюзией контроля» осознанно подойти к вопросу и не выдавать желаемое за действительное, передает Planet Today. По их мнению, стоит оценить, что может быть подвластно контролю, а что не зависит от человеческих усилий, и сместить приоритеты.

Ранее ученые продемонстрировали напоминающий пластырь датчик, который может молниеносно и безошибочно измерить уровень гормона стресса, что в дальнейшем поможет в лечении депрессии.