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Украина
Гимн Украины в РФ звучал много раз: в Киеве объяснили, зачем Порошенко «примазывается» к чужой славе
Политика
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    Гимн Украины в РФ звучал много раз: в Киеве объяснили, зачем Порошенко «примазывается» к чужой славе

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    Гимн Украины в РФ звучал много раз: в Киеве объяснили, зачем Порошенко «примазывается» к чужой славе

    Киев, 23 июля. Глава Украины Петр Порошенко пытается «примазаться» к чужой славе, в том числе и к победе боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевом. Об этом сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Киевский политолог выразил уверенность в том, что Порошенко пытается использовать любое положительное событие, которых в действительности не так много, для своего имиджа. Он отметил, что это часть избирательной кампании, передает «ПолитНавигатор».

    «Я считаю, что с психологической точки зрения неверно связывать сразу несколько тем, но очень хочется президенту ассоциироваться хоть с какими-то победами. Поэтому он пытается завязать все это в один узел», — объяснил политолог.

    Бортник отреагировал на слова Порошенко о том, что прозвучавший гимн Украины в «Олимпийском» является «символом борьбы», подчеркнув, что национальный гимн страны в России после 2014 года звучал много раз.

    Эксперт отметил, что в Москве проходит большое количество разных спортивных состязаний, а когда побеждают украинские спортсмены всегда звучит национальный гимн победителей.

    «Россия показывает не украинской власти, а прежде всего украинскому народу, что считает его дружественным, а нынешние проблемы — временными», — резюмировал он.

    В минувшее воскресенье Усик в 12-раундовом бою одержал уверенную победу над Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

    Автор: Дана Балан
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