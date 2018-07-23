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Нетаньяху обсудит с Лавровым и Герасимовым в Иерусалиме ситуацию в Сирии
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    Нетаньяху обсудит с Лавровым и Герасимовым в Иерусалиме ситуацию в Сирии

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    Нетаньяху обсудит с Лавровым и Герасимовым в Иерусалиме ситуацию в Сирии

    Тель-Авив, 23 июля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в понедельник прибудут в Иерусалим, где встретятся с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    По словам самого главы израильского государства, Лавров и Герасимов летят в Израиль по поручению президента России Владимира Путина «в развитие разговора, который у нас с ним состоялся несколько дней назад».

    «Я встречусь сегодня с российской делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Герасимовым», — отметил Нетаньяху в ходя заседания кабинеты министров. 

    Премьер отметил, что намерен обсудить с российской делегацией ситуацию в Сирии. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжит действовать против любой попытки Ирана и его сателлитов закрепиться в военном отношении в САР.

    Нетаньяху обсудит с Лавровым и Герасимовым в Иерусалиме ситуацию в Сирии

    Несколько дней назад Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху, ходе которых главы двух государств обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке, а также дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике.

    Автор: Тимур Румянцев
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