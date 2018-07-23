Сирия и переговоры с курдами: почему Иран может навредить политическому урегулированию конфликта

Иран планирует стать гарантом в грядущих переговорах между курдскими вооруженными формированиями и официальным Дамаском, пишет сирийское оппозиционное издание Nedaa Syria. По имеющейся информации, Тегеран хочет добиться отказа курдов от поддержки Вашингтона в обмен на предоставление им определенной автономии. Насколько реалистичен такой сценарий — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Курдские вооруженные формирования и их политические блоки, наиболее значимым из которых является «Демократический союз Сирии», стремятся в последнее время сблизиться с сирийским правительством и провести с ним прямые переговоры. Почву для этого создал сирийский президент Башар Асад, когда назвал «Демократические силы Сирии» единственной проблемой в стране, которую Дамаск собирается решать двумя способами.

«Во-первых, мы открыты для переговоров. Ведь большинство сторонников SDF — сирийцы. И мы полагаем, что они тоже любят свою страну и не желают быть марионетками иностранных сил. <…> Если же с переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории. Других вариантов у нас просто нет, безотносительно к американскому присутствию», — заявил Башар Асад в конце мая этого года.

Кроме этого, к диалогу с официальным Дамаском курдские вооруженные формирования подтолкнуло и предательство Соединенных Штатов Америки, которые заключили c Турцией соглашение о выводе «Отрядов народной самообороны» из района Манбиджа. В связи с этим можно вспомнить и невмешательство США во время проведения операции турецких войск «Оливковая ветвь», в ходе которой YPG были вытеснены с территории кантона Африн.

Все эти факторы вынуждают курдов идти на переговоры с Дамаском. Однако может ли Иран сыграть в них позитивную роль? На этот вопрос Федеральному агентству новостей (ФАН) ответил политолог и независимый журналист Александр Асафов. Эксперт отметил, что предложение Ирана выступить в качестве гаранта — интересное, но крайне нереалистичное.

«Несмотря на то, что Иран является одним из важных игроков в урегулировании сирийского конфликта, я не думаю, что он способен выполнить те самые обещания, данные им курдам, и гарантировать создание какого-то курдской автономии на северо-востоке Сирии. Безусловно, вопрос сложный, и, конечно, участие Ирана, несмотря на его добрую волю, с которой он пытается разрешить ситуацию, будет воспринято негативно со стороны ряда других игроков в регионе. Это в первую очередь Израиль, за ним следом выступят Соединенные Штаты Америки. Мы видим, что по сирийскому вопросу на пресс-конференции в Хельсинки Дональд Трамп настаивал лишь на одном. Даже не обсуждались темы Ирана как такового, присутствия иранских сил в Сирии, Корпуса Стражей Исламской революции, никакие другие моменты, с этим связанные. Однозначно обсуждалась лишь безопасность Израиля, и на этом делался акцент», — отметил собеседник ФАН.

Александр Асафов подчеркнул, что вопрос безопасности Израиля является важным для Соединенных Штатов:

«Более того, это вопрос первоочередной важности для них, поскольку Израиль является сильнейшим и одним из немногих союзников американцев в регионе. Поэтому если любая иранская активность на территории Сирии вызывает у Израиля раздражение и авиаудары, примерно такую же реакцию следует ожидать и от Соединенных Штатов. Безусловно, само предложение Ирана выступить в качестве гаранта — очень хорошее, но нереалистичное в силу сложившейся обстановки. Поэтому, на мой взгляд, лишь сотрудничество сирийского правительства и курдов напрямую может привести к тому самому политическому урегулированию, в котором нуждается регион», — объяснил собеседник ФАН.

Эксперт добавил, что наиболее приемлемым будет участие в качестве гаранта российской стороны: