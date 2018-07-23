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Сирийские ПВО отбили атаку ВВС Израиля на научный центр в Хаме
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    Сирийские ПВО отбили атаку ВВС Израиля на научный центр в Хаме

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    Сирийские ПВО отбили атаку ВВС Израиля на научный центр в Хаме

    Дамаск, 23 июля. Силы противовоздушной обороны сирийской армии отразили атаку израильских ВВС на научно-исследовательский центр в районе Масьяф в провинции Хама.

    Как сообщает сирийский телеканал, правительственная армия поразила три ракеты. Отмечается, что израильские пилоты атаковали накануне вечером из воздушного пространства соседнего Ливана. Ранее СМИ рассказали о новом «агрессивном нападении Израиля». Сообщалось, что израильские воздушные силы нанесли удар по одной из армейских позиций в Масьяфе. Был нанесен материальный ущерб, позже стало известно о ранении двух мирных жителей.

    Напомним, в сентябре 2017 года израильские ВВС уже наносили удары по научно-исследовательскому центру в районе Масьяф.

    Сирийские ПВО отбили атаку ВВС Израиля на научный центр в Хаме

    Автор: Алия Садыкова
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