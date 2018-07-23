Сирийские ПВО отбили атаку ВВС Израиля на научный центр в Хаме

Дамаск, 23 июля. Силы противовоздушной обороны сирийской армии отразили атаку израильских ВВС на научно-исследовательский центр в районе Масьяф в провинции Хама.

Как сообщает сирийский телеканал, правительственная армия поразила три ракеты. Отмечается, что израильские пилоты атаковали накануне вечером из воздушного пространства соседнего Ливана. Ранее СМИ рассказали о новом «агрессивном нападении Израиля». Сообщалось, что израильские воздушные силы нанесли удар по одной из армейских позиций в Масьяфе. Был нанесен материальный ущерб, позже стало известно о ранении двух мирных жителей.

Напомним, в сентябре 2017 года израильские ВВС уже наносили удары по научно-исследовательскому центру в районе Масьяф.