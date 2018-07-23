Эксперт рассказал, как Россия защищается от возможных финансовых кризисов

Москва, 23 июля. Изменение пенсионного законодательства и повышение НДС — это способ защититься от возможных финансовых кризисов в будущем. Об этом заявил советник по экономике БД «Открытие» Сергей Хестанов.

По его словам, в мировой экономике возросли краткосрочные и среднесрочные риски. Среди них — напряженность в торговле и геополитике, растущая финансовая уязвимость и слабый структурный рост.

Российская экономика зависима от мировых цен на сырье. Если мировая цена падает, то выручка от экспорта снижается. Чтобы минимизировать подобные проблемы, российские власти решили провести реформы на перспективу. К подобным мерам относится увеличение пенсионного возраста и повышение НДС. Это позволит властям подстраховаться.

«Те, кто принимает решения, допускают, что конъюнктура может измениться, а нынешние меры позволят это изменение пережить», — заявил Хлестанов.

Он отметил, что реформы - это разумный и рациональный подход на перспективу, сообщает «Экономика сегодня».