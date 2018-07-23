Петербург стал самым популярным городом у снимающих квартиры болельщиков ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 23 июля. Петербург оказался самым популярным городом среди иностранных болельщиков, которые предпочитают аренду квартир бронированию хостелов и гостиниц.

Как свидетельствуют данные агентства «Avito. Недвижимость», за время проведения в России чемпионата мира по футболу доля иностранных гостей, воспользовавшихся посуточной арендой квартир, составила в северной столице 30%

Чуть меньше болельщиков (20%) снимали квартиры в Нижнем Новгороде. В Казани этой услугой воспользовались 12% иностранных туристов, в Сочи — 11%, а в Волгограде и Москве — по 6%.

Как и ожидалось, спрос на посуточную аренду квартир перед проведением чемпионата вырос более чем в 7 раз с начала года. При этом если остальные города показывали падение спроса ближе к концу мундиаля, то в Петербурге он вырос. Это связано с тем, что город на Неве принимал предпоследний матч ЧМ, в котором Англия и Бельгия боролись за третье место.

«Самыми популярными в Петербурге стали четырехкомнатные квартиры: спрос на них в период проведения чемпионата увеличился на 125% по отношению к январю 2018 года. На «трешки» спрос вырос на 84%, а квартиры-студии стали популярнее на 73%», — пишет пресс-служба Avito.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства проводились в 11 городах, включая Москву, Петербург и Казань.