Европейская весна и лето в Нью-Йорке: как отдыхают борцы с коррупцией в России

Москва, 23 июля. Блогер Алексей Навальный, позиционирующий себя главным борцом с коррупцией в России, а также лидером российской несистемной оппозиции, несколько месяцев путешествовал по Европе, а в июле вмеcте с семьей улетел в США.

Путешествия, по словам Навального, были необходимы ему, чтобы восстановить силы после активной политической деятельности. Почти сразу после президентских выборов он с женой Юлией улетел во Франкфурт-на-Майне, в мае семейство борца с коррупцией отдохнуло в Риме.

После итальянских каникул они отправились путешествовать в Египет. Летом, однако, предпочли вернуться в Европу. С середины июня блогер продолжал восстанавливать силы в латвийской Юрмале, где поселился в элитном районе Bulduri на первой линии береговой полосы. Стоимость номера в самом обычном гостевом доме здесь начинается от 10 тысяч рублей в сутки.

При этом он не постеснялся выкладывать фото со своего отдыха, чем вызвал недовольство даже своих сторонников, припомнивших ему трапезы в одном из самых дорогих ресторанов латвийского курорта.

В конце июня Навальный, заявив, что намерен митинговать против изменений в пенсионном законодательстве, тут же снова отправился отдыхать в Будапешт, а на прощание со своим соратником Петром Офицеровым в Москву прилетел из Германии. Причем уже на следующий день блогер отправился в Польшу, где в Варшаве пересел на самолет до Нью-Йорка. Там его уже ждали супруга и дети, прибывшие в Штаты 15 июля. Это уже не первая их совместная поездка в США. В минувшем году чета Навальных отправила своих отпрысков отдыхать в частный языковой лагерь, отмечает Life.

Глядя на эти непрекращающие вояжи складывается впечатление, что для Навального гораздо важнее совершать турне по Европе и Штатам, причем делать это на деньги своих же сторонников.