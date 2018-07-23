Ученые научились останавливать процесс старения

Москва, 23 июля. Американские ученые состарили подопытных мышей, после чего вернули им молодость. Как сообщает издание Cell Death & Disease, таких результатов удалось достичь благодаря управлению активностью генов в митохондриях.

Мутация, затрагивающая ген POLG, который кодирует фермент ДНК-полимеразу гамма, был введен учеными в ДНК митохондрий мышей. Ученые установили, что из-за повреждения POLG происходят нарушения функции митохондрий, по причине чего будет наблюдаться менее эффективное запасание энергии. Именно это приводит к старению — выпадению волос, морщинам.

Специалисты ввели дополнительную копию гена POLG с мутацией в оплодотворенную яйцеклетку мышей. Соответствующая дефектная ДНР участвует в производстве полимеразы в том случае, когда присутствует антибиотик доксициклин. Именно его ученые добавили в воду и пищу мышам восьминедельного возраста. Уже через несколько дней у генетически модифицированных грызунов начала седеть и выпадать шерсть, а позвоночник искривился. Прекращение приема антибиотика же привело к исчезновению признаков старения, передает издание «Дни.ру».