Киев призвал IMO считать поддельными выданные морякам в Крыму документы

Лондон, 23 июля. Украинская сторона призывает Международную морскую организацию (IMO) не признавать любые документы, которые выданы морякам в Крыму и Севастополе после 15 июля 2014 года. Об этом говорится в документе, предоставленном в столице Великобритании на V сессии подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты IМО.

Сотрудники посольства Украины в Великобритании заявили, что документы, в числе которых квалификационные или удостоверения личности моряка, выданные капитанами морских портов на территории Крыма и в Севастополе, якобы являются недействительными и должны считаться поддельными.

В ходе выступления на сессии подкомитета представить Киева призвал государства, входящие в состав IMO, «не признавать претензии РФ» касаемо права имплементации конвенции организации, в том числе Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

Напомним, Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Однако Украина по-прежнему считает республику своей, но «временно оккупированной» Россией территорией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, что мнение РФ и США по Крыму расходится, однако для России данный вопрос закрыт.