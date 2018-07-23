Сирия сегодня: США не уверены в возможности взаимодействовать с Россией по беженцам

Сирия, 23 июля. Соединенные Штаты выразили неуверенность в возможности взаимодействия с Российской Федерацией по беженцам на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Несколько тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований покинули Эль-Кунейтру. В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

США не уверены

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джозеф Вотел выразил сомнение в возможности американо-российского сотрудничества в САР по возвращению сирийских беженцев на родину. По его словам, до заключения подобного соглашения он хотел бы видеть со стороны РФ шаги, которые направлены на укрепление доверия.

«Я бы хотел убедиться, что мы не втянемся в это, не подумав», — добавил Вотел. Он подчеркнул, что начало подобного сотрудничества было бы «достаточно большим шагом» между странами.

По мнению американского генерала, любое взаимодействие с Россией по САР, которое выходило бы за рамки уже существующего, на сегодняшний день было бы рискованным. «Не вижу ничего, что сейчас нам следовало бы делать в военном плане (с Россией. — Прим. ФАН) больше того, что мы сейчас делаем», — сказал Вотел.

Ранее генерал рассказал, что Центральное командование США не получало никаких новых указаний после саммита РФ — США в Хельсинки. Американские военные продолжают использовать уже имеющиеся линии для предотвращения конфликтов в Сирии.

Боевики уходят

Несколько тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований согласились добровольно покинуть населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра в САР и переместиться в провинцию Идлиб. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Покинуть населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра согласились несколько тысяч человек. Непримиримые боевики выходят вместе с семьями», — сообщил он.

Боевикам, которые решили добровольно покинуть подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории, разрешают вывезти с собой не больше одного автомата на одного взрослого мужчину и три снаряженных магазина. Кроме того, полевым командирам дают возможность оставить при себе пистолет. Остальное оружие изымается.

В свою очередь, как рассказал другой представитель Центра Владимир Залозный, у членов незаконных вооруженных формирований изымают самые разные боеприпасы и вооружение.

«Изымаются все взрывчатые предметы, пояса шахидов, гранаты, оптика, снайперские винтовки, гранатометы, несмотря на то, что способы сокрытия их в личных вещах достаточно замысловаты, тем не менее процедура их обнаружения налажена и без проблем вычисляется запрещенное вооружение», — рассказал он.

Обстановка

Российская Федерация в рамках работы комиссии по перемирию в САР за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского министерства обороны.