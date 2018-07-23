Глава Тувы рассказал о ситуации с мониторингом соцсетей в регионе

Запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», дающей возможность отслеживать информповоды в соцсетях и реакцию пользователей на работу властей, инициировал Кремль. Информация об этом попала в СМИ, ссылающиеся на источники в Кремле, а также руководстве регионов.

Федеральное агентство новостей поговорило на эту тему с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом.

«Мы стараемся быть активными в социальных сетях, — заявил он. — Через них определяем настроения людей, проблемы, это нам очень помогает. Другое дело, что специальной программы для этого у нас нет. Я читал, что появилось некое новшество, мы тоже его изучим, попробуем».

По словам собеседника ФАН, республика будет использовать систему, если та будет посильна Туве по стоимости.

Как ранее сообщил РБК, ссылаясь на источники в Кремле и региональных правительствах, Москва инициирует запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая даст возможность отслеживать информационные поводы в социальных сетях и реакцию на действия властей.