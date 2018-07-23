Хотелось вбить Виду в землю: Дзюба рассказал о реакции сборной РФ на проукраинские заявления

Москва, 23 июля. Проукраинские заявления защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена тренерского штаба команды Огнена Вукоевича по окончании четвертьфинального матча ЧМ-2018 «сильно взбесили игроков сборной России». Об этом в понедельник рассказал пресс-службе «Зенита» форвард российской команды Артем Дзюба.

«Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу», — прокомментировал ситуацию с Видой нападающий сине-бело-голубых.

Он добавил, что хорватские футболисты покорили упертостью, поскольку все считали, что сборная Англии сможет без проблем их обыграть.

Дзюба отметил, что скандальные высказывания хорватов «сильно взбесили игроков российской сборной».

Напомним, сборная Станислава Черчесова 7 июля в четвертьфинале мундиаля уступила команде Хорватии в серии пенальти​​​. После игры в Сети появился ролик, на котором запечатлено, как Вида скандировал «Слава Украине», а Вукоевич заявил, что это была победа «за киевское «Динамо» и Украину».

В результате Вукоевич был оштрафован Международной федерацией футбола и отстранен Хорватским футбольным союзом, а Вида получил предупреждение. Оба принесли извинения российским болельщикам, а Вида отметил, что это станет для него «уроком».