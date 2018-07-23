Украина получит новое оружие от Канады для «сдерживания российской угрозы»

Киев, 23 июля. Украинская сторона подписала контракт с канадской компанией по производству оружия на поставку современных снайперских винтовок. Об этом сообщил депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан.

В эфире украинского телевидения он отметил, что один похожий контракт уже существует. Стороны ожидают подписания правительством Канады разрешения на экспорт оружия на Украину. По его словам, все усилия в рамках сделки направлены на повышение возможностей Вооруженных сил Украины для «сдерживания российской угрозы».

Депутат добавил, что поставки будут носить коммерческий характер. Глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд должна будет «автоматически» подписать разрешение на экспорт ввиду того, что законодательных преград на поставки оружия на территорию Украины не существует. Страна получит оружие после его изготовления, если все формальности будут соблюдены.

Напомним, власти Киева на постоянной основе бездоказательно заявляют о якобы «угрозе» со стороны России в Азовском море и на юге страны и считают необходимым ей противостоять. Стоит отметить, что заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее подчеркнул: Россия своими действиями никогда не нарушает нормы международного права, а заявление об «угрозе» со стороны Киева лишь является попыткой сформировать отношение к России как к агрессору.

Ранее из отчета Государственной службы экспортного контроля Украины за 2017 год стало известно, что США выступили основным покупателем стрелкового оружия, произведенного на Украине, передает URA.RU.