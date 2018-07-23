Сирия новости 23 июля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Алеппо, в Идлибе неизвестные нейтрализовали несколько членов «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 23 июля. Перестрелки между САА и боевиками зафиксированы в Алеппо, в Идлибе неизвестные нейтрализовали несколько членов «Тахрир аш-Шам», в Даръа продолжается противостояние между САА и ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям ИГ в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Алеппо, при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ в Даръа, атакуют «Джебхат ан-Нусру»1 в Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции САА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла несколько боевиков в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с САА в Алеппо.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе поселения Лерамун. Также, по сведениям правозащитной организации, недалеко от населенного пункта Маликия на севере провинции Алеппо сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента был ликвидирован член одной из исламистских группировок, действующих в регионе.

В окрестностях деревни Мараназ зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и «Сирийской свободной армией» (ССА). Об этом пишет информагентство Smart News.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и присягнувшей на верность «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ Syrian_Uruk), что правительственные войска САР поддерживают ВКС РФ. Российская авиация наносит удары по местам скопления радикальных исламистов в районе бассейна реки Ярмук.

Подконтрольное ИГ информационное агентство «Аль-Амак» сообщает, что позиции САА у поселения Джиллин были атакованы террористом-смертником. Исламисты заявляют о потерях в рядах армии САР. Подтверждения данной информации не поступало.

Провинция Идлиб

Неизвестные боевики нейтрализовали несколько членов радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в населенном пункте Кафрсаджна, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ AleppoTodayTV). Напомним, в провинции Идлиб не прекращаются столкновения между подконтрольным «Джебхат ан-Нусре» альянсом и «Исламским государством». Ранее сообщалось, что террористы ИГ казнили двух радикалов «Ан-Нусры» в Маарет ан-Нумане на юге региона. Позже стало известно, что боевики ликвидировали командира ИГИЛ1 в северном Идлибе.

Провинция Хама

ВВС Израиля нанесли удар по городу Масьяф на западе провинции Хама, передает информационное агентство SANA. Отмечается, что в результате атаки был причинен материальный ущерб. Информагентство Jisr пишет, что целью авианалета был военный объект, расположенный в 50 километрах от населенного пункта.

Местный источник передает в Twitter (@jisrtv), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселения Аль-Латамина в северной части региона.

Ирак

Три террориста «Исламского государства» атаковали здание администрации города Эрбиль, передает Iraqi News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По сведениям информагентства, боевики ИГ устроили стрельбу внутри помещения и ранили двух сотрудников службы безопасности, после чего сбежали.

В Мосуле арестованы два террориста ИГИЛ, сообщает Iraqi News. Известно, что радикалы сбежали из Талль Афара и пытались скрыться в бывшей столице «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)