Задержан мужчина, ограбивший в мотошлеме банк на 15 млн рублей в Москве

Москва, 23 июля. В Москве задержан грабитель, который похитил около 15 миллионов рублей в отделении Бинбанка на севере города. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте управления МВД по российской столице, все украденные денежные средства изъяты.

Согласно приведенным данным, подозреваемым оказался 35-летний приезжий. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время он находится под стражей, передает агентство «Ридус».

Само преступление произошло на прошлой неделе. Тогда двое преступников совершили вооруженное нападение на офис банка на Ленинградском проспекте, в ходе которого налетчики, один из которых был в мотошлеме, похитили 4,5 миллиона рублей, 79 тысяч долларов и 32 тысячи евро.

Как сообщило ранее издание Ura.ru, жителей Екатеринбурга будут судить за ограбление банков: менее чем за год банда украла больше пяти миллионов рублей.