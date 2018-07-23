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Шестеро сотрудников колонии в Ярославле задержаны по делу о пытках заключенного
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    Шестеро сотрудников колонии в Ярославле задержаны по делу о пытках заключенного

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    Шестеро сотрудников колонии в Ярославле задержаны по делу о пытках заключенногоЯрославль, 23 июля. Следственный комитет задержал шесть сотрудников ярославской исправительной колонии №1, в которой избили заключенного.

    Следователи установили личности сотрудников колонии, которые истязали осужденного. Представители СК будут ходатайствовать о заключении под стражу всех задержанных, об этом сообщает СУ СК РФ по Ярославской области

    Отметим, что ранее в колонию приехали представители ФСИН из Москвы, а также сотрудники регионального управления ведомства. Руководство учреждения отстранило от работы 17 сотрудников колонии.

    Напомним, что 20 июля в сети появилось видео избиения заключенного. После этого СК возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

    Автор: Денис Коробейников
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