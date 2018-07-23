От борьбы властей США с «русскими троллями» страдают простые американцы

Twitter продолжает скрытую войну со своими пользователями, начатую в октябре 2017 года по приказу Конгресса США. Группа сенаторов, в основном от Демократической партии, не смогла принять поражение своего кандидата на президентских выборах и ищет любые поводы для обоснования делегитимизации действующего главы США. Внешнее вмешательство в избирательную кампанию или сам выборный процесс, по их мнению, поставит под вопрос законность не только нахождения президента у власти, но и открывает путь усилению контроля за любыми СМИ или социальными сетями, в которых остается возможность свободно высказывать свое мнение.

В связи с этим — после слушаний в Конгрессе на Комитете по разведке руководителей Facebook, Google и Twitter — в социальных сетях начались самые настоящие зачистки, на которые выделяются миллиарды долларов. Алгоритм автоматического поиска неугодных аккаунтов очень прост — он должен быть привязан к российскому IP-адресу, российскому почтовом сервису или иметь российский телефонный номер. Также в критерий неблагонадежности входит имя пользователя на кириллическом шрифте.

Если в сообщениях этих аккаунтов будут содержаться политически мотивированные высказывания, касающиеся предвыборной кампании в США в 2016 году (даже в виде надписи на фотографии), данный аккаунт признается «российским ботом» и подлежит удалению. Примеры таких сообщений Twitter приводит в своем блоге. Главный юридический консультант Twitter Шон Эджет также заверил конгрессменов, что автоматическим поиском дело не ограничится, и контроль будет осуществляться и в «ручном режиме» сотрудниками социальной сети.

По информации газеты The Washington Post, только за два месяца, май и июнь, по этому принципу было заблокировано более 40 миллионов аккаунтов пользователей Twitter, и соцсеть планирует только увеличивать темп. На вопрос о вероятности блокировки реальных аккаунтов, никак не связанных с «российскими ботами», вице-президент Twitter по доверию и безопасности Дэл Харви ответил журналистам, что это не должно сильно повлиять на реальных пользователей.

Однако как раз реальные американские граждане, зарегистрированные в Twitter, увидели иную картину. По результатам недавно проведенного изданием WIRED исследования, в списки «русских ботов», поданные Twitter в Конгресс США, были включены аккаунты обычных американцев. Социальная сеть отказывается комментировать свои действия и отвечать на любые вопросы, связанные с блокировкой конкретных пользователей. Но даже простая проверка журналистами твитов из «Списка Конгресса» выявила как минимум четырех американцев, владеющих заблокированными аккаунтами. Никто из них не занимался никакой политической деятельностью, не вел агитации, никогда не был в России и даже не выезжал за пределы США.

Аккаунт Ребекки Хершфельд из Иллинойса (@Beckster319) был посвящен ее карьере как актрисы; в 2016 году она размещала сообщения о своем любимом певце Дэвиде Боуи и рецептах о блюдах из тыквы.

Пользователь Крис Осборн (@skatewake1994) из Калифорнии увлекается серфингом и сноубордингом, Маркия Франклин из Флориды (@internalmemer) даже поддерживала движение Black Lives Matter, но и это не уберегло их от включения в список «русских троллей».

Хершфельд несколько раз пыталась связаться с администрацией Twitter, но по ее словам, все бесполезно.

«Вы можете поговорить только с чат-ботом», — жалуется Ребекка.

В конце концов она завела новый аккаунт.

Независимые исследователи из Университета Клемсона Даррен Линвилл и Патрик Уоренн провели собственный анализ более 3 000 000 твитов из «списка русских ботов» и подтвердили выводы WIRED. Более того, ученые выявили более двух десятков аккаунтов реальных американцев, признанных соцсетью «троллями из России».

Как минимум 63 аккаунта из этого списка были созданы в период с 2009 до 2013 года, когда о так называемом «российском вмешательстве» никто и не слышал, отмечает WIRED.

Журналисты WIRED задаются вопросом: если даже простой анализ «списка русских ботов» выявил такое количество ошибочных блокировок, как вообще можно доверять расследованиям Twitter о «российском вмешательстве»?

Как обычно, Twitter никак не комментирует конкретные причины блокировок и не отвечает на запросы пользователей.

«Внутри Twitter мы создали специальные команды для улучшения качества информации, которую видят наши пользователи», — сообщает администрация соцсети.

Редакция информационного агентства USA Really (Twitter-аккаунт которого также был удален без предупреждения и объяснений), начинает свое собственное расследование, посвященное незаконной блокировке аккаунтов реальных пользователей, и будет связываться с пострадавшими от цензуры американцами.