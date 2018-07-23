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«Учи русский, националист»: проводница поезда во Львове отчитала украинского «патриота»
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    «Учи русский, националист»: проводница поезда во Львове отчитала украинского «патриота»

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    «Учи русский, националист»: проводница поезда во Львове отчитала украинского «патриота»
    Киев, 23 июля. Языковой скандал вспыхнул во Львове в поезде из Николаева в Ивано-Франковск, где проводница отказалась беседовать с пассажиром на украинском и отчитала «патриота» за незнание русского.

    Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал пассажир Ярослав Попович. По его словам, в поезде он ехал в минувшую субботу, 21 июля. Проводница Нина Вакулик обратилась к нему на русском, попросив предъявить билет и документы, в ответ мужчина попросил обслуживать на украинском языке, однако Вакулик этому совету не последовала и, как утверждает Попович, агрессивно заявила, что делать это не обязана.

    «Кто такое сказал, что я должна обслуживать на украинском? Украинского языка я не знаю, учить не буду, буду обслуживать на русском. Не знаешь русского — иди и учи, националист», − процитировал проводницу пассажир.

    После этого Попович отправился к начальнику поезда. Тот выслушал жалобу и, как утверждает украинец, согласился с ним, что украинских пассажиров проводники должны обслуживать на украинском, причем они даже проходят соответствующий инструктаж.

    «Если Вакулик не знает украинского — переведем в депо. Кроме того, проведем работу с другими проводниками», — пообещал он.

    Напомним, в конце января минувшего года Рада подготовили законопроект об использовании только украинского языка в стране. Согласно тексту документа, украинский станет обязательным для всех СМИ, органов госвласти и школ. В июле этого года в центре Киева прошла общественная акция "За закон о языке". Ее участники требовали немедленно принять новый закон об украинском языке.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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