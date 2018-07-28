Сирия: выставка скульптур из песка открылась в Латакии — видео ФАН

Дамаск, 26 июля. В сирийской провинции Латакия открылся четвертый симпозиум по скульптуре из песка «Огаро 2018», сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Мероприятие посвящено старейшему городу Угарит, жители которого внести большой вклад в развитие человеческой цивилизации много веков назад.

Инициаторами очередного симпозиума стал Союз художников Латакии и Национальная ассоциация развития туризма в Сирии.

В эксклюзивном интервью ФАН организатор мероприятия сообщил, что на форуме зафиксирована высокая явка из-за большого количества желающих представить скульптуры из песка. Перед выставкой были построены специальные ворота, которые открывают вход во двор, где находятся творения местных мастеров.

По словам участников мероприятия, песчаная скульптура имеет особую ценность для арабов. Песок — очень чувствительный материал, и это сказывается на процессе создания скульптуры. В отличие от дерева или метала с ним работать не так просто.

«Я делаю скульптуры из песка простыми методами, похожими на те, которые использовались в древних цивилизациях», — рассказала ФАН скульптор из Эс-Сувейды Хала Жарин.

Тем не менее, каждый скульптор старается создать объект, который будет нести какой-то символический смысл. Как правило, сирийские мастера сохраняют традиции и культуру своих предков, которые через свои творения показывали истинное лицо Сирии и сирийского народа, искреннее любящего весь мир.