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Спорт
Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну
Спорт
Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну
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    Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну

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    Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну

    Москва, 23 июля. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал сообщение испанского издания Don Balon об интересе «Барселоны» к своему сыну Денису, выступающему за «Вильярреал».

    «Пока об интересе знаю только из СМИ, честно говоря. Со мной никто не связывался. Издание, которое об этом сообщило — не желтое, но пока рассуждать на эту тему не могу», — сказал отец футболиста.

    Также он отметил, что, хотя Черышев-младший является воспитанником непримиримого соперника «Барселоны» — мадридского «Реала», — это вряд ли станет проблемой для трансфера.

    «Это вопрос заинтересованности сторон. Если поступит предложение, которое устроит клубы, игрока — любой переход может состояться. Но, повторюсь, на сегодняшний день ко мне никто не обращался», — подчеркнул специалист.

    Денис Черышев выступал в составе сборной России на чемпионате мира-2018. За пять матчей на счету полузащитника четыре гола — он вошел в число лучших бомбардиров турнира. Ранее испанское СМИ сообщило, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде лично выразил заинтересованность в подписании контракта с 27-летним россиянином.

    Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну

    Автор: Константин Тихов
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