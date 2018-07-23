Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну

Москва, 23 июля. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал сообщение испанского издания Don Balon об интересе «Барселоны» к своему сыну Денису, выступающему за «Вильярреал».

«Пока об интересе знаю только из СМИ, честно говоря. Со мной никто не связывался. Издание, которое об этом сообщило — не желтое, но пока рассуждать на эту тему не могу», — сказал отец футболиста.

Также он отметил, что, хотя Черышев-младший является воспитанником непримиримого соперника «Барселоны» — мадридского «Реала», — это вряд ли станет проблемой для трансфера.

«Это вопрос заинтересованности сторон. Если поступит предложение, которое устроит клубы, игрока — любой переход может состояться. Но, повторюсь, на сегодняшний день ко мне никто не обращался», — подчеркнул специалист.

Денис Черышев выступал в составе сборной России на чемпионате мира-2018. За пять матчей на счету полузащитника четыре гола — он вошел в число лучших бомбардиров турнира. Ранее испанское СМИ сообщило, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде лично выразил заинтересованность в подписании контракта с 27-летним россиянином.