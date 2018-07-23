США в поисках предателей. И новой войны. Колонка Александра Малькевича

Когда в своей прошлой колонке я рассуждал о том, как далеко готовы пойти представители Deep State («глубинного государства») в том, чтобы сорвать саммит двух президентов, — практически заглянул в будущее.

Все было именно так, как гласил плохой сценарий. Разве что без специально подгаданного под встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа теракта. Но дерьма (уж простите) и без этого хватило.

Посчитаем?

Первое. Конечно, работа СМИ.

Например, во время ожидания двух президентов спецкоры FoxNews из Хельсинки заявили, что Грузия и Украина ждут американских солдат и что «во время взятия Крыма погибли 2000 человек»! В прямом эфире. Доказательства? Разве они нужны, ведь — я не раз цитировал знаменитый анекдот — «джентльменам принято верить на слово».

Это уже даже не fake news; видимо, надо думать над определением.

Американские СМИ (и РИА ФАН об этом говорило не раз) работают только на элиту — интересы аудитории в расчет не берутся. Именно поэтому повестка в них — исключительно агрессивная: факты не нужны, только яркие эмоции, образы. И цитаты спикеров, у которых фактов тоже нет, зато хватает обличительных заявлений.

Во время избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп произнес свою знаменитую фразу: «Я могу выйти на 5-ю авеню, застрелить кого-нибудь — и все равно не потеряю голоса».

Ему это запомнили.

На следующий день после саммита нью-йоркская газета Daily News вышла с обложкой, на которой Трамп на 5-й авеню стреляет в Дядю Сэма, и заголовком: «Госизмена у всех на глазах».

В чем она была? Где? Как?..

Впрочем, кого это волнует? Пусть, мол, сам Трамп оправдывается. Тем более представители Deep State изменой считают сам факт того, что президент США пытается наладить хоть какой-то диалог с лидером России.

Второе. Это, собственно, выход Deep State в публичную плоскость.

Что я имею в виду?

Просто — как и предсказывал Трамп – представителям американского истеблишмента не понравились итоги саммита в Хельсинки. Кто-то назвал президента США предателем, а кто-то даже призвал к перевороту.

Да-да: конгрессмен Стив Коэн, например, так и написал в своем Twitter: «Где наши военные? Главнокомандующий в руках врага!»

И понеслось.

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан также прямо обвинил президента США в предательстве.

«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков». Это не что иное, как предательство, — заявил он. — Мало того что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?»

Спору нет, заявления яркие, сочные, фразы хлесткие. Правда, нас учили в вузах, что неплохо бы еще и фактов каких-нибудь. Но зачем? Американская журналистика (да и политика) в них не нуждается.

Поэтому сенатор Крис Мерфи просто заявляет: «Вся эта поездка — один гигантский средний палец, показанный президентом Трампом своей собственной стране. Просто челюсть упала».

Может быть, палец и был, только вот кому он был показан? Скорее всего, элите, у которой эта челюсть и упала (или выпала?). И элита пошла в решительный бой.

Разумеется, выставив вперед тяжеловеса. Ветерана (во всех смыслах) Джона Маккейна (американский политик, республиканец, председатель комитета Сената США по вооруженным силам. — Прим. ФАН).

«Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из позорнейших выступлений американского президента на памяти людей. Ущерб от действий Трампа еще только предстоит оценить, но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой», — утверждает он.

Понимаете? То, что главы двух ведущих государств мира встречаются, общаются, хотят наладить диалог, — это «преступление и трагическая ошибка».

Хотите третье? Это звучит просто как нонсенс, но: демократы в Конгрессе США потребовали, чтобы… переводчицу на саммите Трамп — Путин, Марину Гросс, вызвали и… допросили в Комитете по разведке Палаты представителей. Повторить еще раз по слогам?

Допросить в режиме онлайн (т. е. с трансляцией на весь мир) человека, который присутствовал при общении мировых лидеров тет-а-тет?! «О чем говорили? Кто что кому обещал? Признавайся!» Да, в итоге инициатива не прошла (заблокировали республиканцы, потому что созданный таким образом прецедент просто разрушил бы всю мировую дипломатическую систему), но ведь это обсуждалось на полном серьезе.

И породило огромное количество шуток и мемов в Интернете. Приведу одну, самую пристойную: «Белому дому нужна переводчица. Требования: знание иностранных языков, знание физиогномики, низкий болевой порог».

Есть и четвертое. Тоже о том, как в попытках очернить и Трампа, и итоги саммита представители американского истеблишмента не боятся прослыть дураками на весь мир. Главное — плюнуть в президента США; причем как-то иначе, чем все остальные (чтобы СМИ заметили и процитировали).

Тема этого параграфа — футбол. Тот самый мундиаль, который с блеском организовала наша страна. И на саммите в Хельсинки Трамп поздравил Россию с проведенным чемпионатом мира по футболу.

Кстати, говорят, что Трамп действительно смотрел ЧМ-2018; якобы его 12-летний сын от Меланьи Бэрон хорошо играет в соккер (он центрфорвард в DC Capitals), вот папу на это дело и подсадил.

В общем, Трамп Путина поздравил и получил в ответ памятный подарок — футбольный мяч. И не успела информация (и кадры) об этом пройти по всем мировым СМИ, как тут же на авансцене появился старший сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, который на полном серьезе предложил проверить переданный Трампу мяч… на наличие прослушивающих устройств.

Даже и не знаю, после каких слов начинать нервно смеяться?..

Между прочим, спецслужбы мяч в итоге проверили (это стандартная процедура), но о том, что «все чисто», пришлось докладывать не один раз — чтобы успокоить «взбудораженную общественность».

И еще о футболе. На этой теме решила «хайпануть» и незабвенная (или все таки уже забытая?) Хиллари Клинтон (американский политик, кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии. — Прим. ФАН). Она высказалась (разумеется, тоже в формате Twitter): «Вопрос президенту Трампу, пока он встречается с Путиным: «Ты знаешь, за какую команду играешь?»

Как шутят в социальных сетях, Хилари, в общем-то, можно понять — ее муж с Путиным встречался, а вот «ее» встречу «украл человек, очень похожий на Алека Болдуина». Помните, как в культовом фильме: «На его месте должен быть я»? Видимо, это хотела написать мадам Клинтон, но постеснялась…

Едем дальше. Тот визг, который был слышен в американских СМИ, в целом понятен: элита тем самым продемонстрировала свой испуг, оттого что не контролируемый ею президент может (и сможет) о чем-то договориться с Путиным.

Но было и пятое: реакция украинских СМИ — как же без этого?

Приведу два самых ярких (для меня) момента.

Во-первых, истошный вопль пополам с грустью от агентства УНИАН: Трамп ни разу не вспомнил про Украину ни на встрече, ни на пресс-конференции с Путиным! Ну как же так?! А должен был? Ну вроде бы о референдуме на Донбассе поговорили… а в связи с чем перед сотнями журналистов вспоминать «страну 404»?

Собственно, это и есть идеологический срез и «рамки», которые Deep State пытается нарисовать: разговор — только про «вмешательство в выборы со стороны России» и «несчастная, но гордая Украина». То есть вещи абсолютно вторичные, высосанные из пальца и не имеющие никакого отношения к развитию российско-американских отношений. И к будущему целого мира.

И, во-вторых, пытаясь внести свою лепту в очернение картины саммита, «товарищи» украинцы смогли пробить очередное медийное дно.

Оцените красоту заголовка: «Пресс-секретарь Путина принес на встречу с Трампом запрещенный в Украине предмет». Как стильно! Вот как делается трафик даже на материале о врагах!

Речь-то идет всего-навсего о георгиевской ленточке на портфеле [пресс-секретаря президента РФ] Дмитрия Пескова, но какова подача?!..

Подведу итоги.

Ничего личного — только прямая речь. В данном случае речь самого Дональда Трампа.

«Саммит с Россией был большим успехом, за исключением его освещения реальным врагом народа — лживыми СМИ, — заявляет американский президент. — Я с нетерпением жду нашей второй встречи, на которой мы бы могли начать имплементацию того, что уже обсудили, включая разгром терроризма, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, Ближний Восток, Северную Корею и т. д. Нужно найти еще много ответов на эти вопросы. Какие-то будет решить проще, какие-то — сложнее, но все можно разрешить!»

Понимаете? То есть два президента на своей встрече очертили гигантский круг вопросов и проблем, требующих решения, но разве это нужно кому-то из Deep State? «Глубинное государство» через подконтрольные СМИ всю неделю, скажем мягко, упрекало американского лидера… в недостаточной «жесткости в общении с Владимиром Путиным».

Им не нужны успехи Трампа, прорывы на фронте российско-американских отношений — ничего! Никакого позитива, только война. Причем чем острее ее фаза, тем выгоднее для элиты. Ну и конечно, независимый от элиты президент — это вообще отдельная головная боль.

Я не буду сейчас углубляться в сюжет сериала «Карточный домик»; да, президент Фрэнк Андервуд в нем — редкий мерзавец. Но ведь действительно полезную реформу, направленную на искоренение безработицы, Конгресс ему провести не дал. Потому что он «не поклонился».

Есть и самый близкий к обсуждаемой мной теме пример — из американской литературы, между прочим. Когда я еще учился в школе, папа посоветовал мне прочесть роман Флетчера Нибела и Чарльза Бэйли «Семь дней в мае». По нему в далеком 1964 году вышел фильм — между прочим, с Кирком Дугласом в главной роли. Зачитаю вам отрывки из синопсиса: «Чтобы предотвратить старт ядерной войны, президент США Джордан Лаймен подписывает с Советским Союзом договор о ядерном разоружении. Ратификацию встречает публичное возмущение, в особенности среди оппозиции и военных, не доверяющих русским. Чуть позже становится известно, что весь объединенный комитет начальников штабов, включая и руководителя, собирается организовать государственный переворот с целью смещения Лаймена с должности президента».

Ничего не напоминает?..

«Фейковые СМИ так сильно хотят увидеть серьезную конфронтацию с Россией, даже такую конфронтацию, которая может привести к войне. Они так сильно и безрассудно давят и ненавидят тот факт, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным», — заключает Трамп.

«Кому война, а кому и мать родна» — лучше и не скажешь.

Можно по-разному относиться к Трампу, считать его эксцентриком, но в своих твитах (а что ему остается? Это его собственное СМИ, которому, к слову, доверяют свыше 50 миллионов читателей) он искренен.

И хочется, чтобы он смог выстоять в этой своей круглосуточной битве с «глубинным государством».