Донбасс: в ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки

Луганск, 23 июля. Народная милиция Луганской народной республики за минувшие сутки не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-центре оборонного ведомства ЛНР.

Отмечается, что украинская сторона придерживалась режима прекращения огня в минувшие сутки. Напомним, контактная группа по урегулированию ситуации в Донбасс согласовала с 1 июля новое «хлебное перемирие». Оно введено в действие из-за начала уборочных работ в Донбассе.

Напомним, Киев начал военную операцию против Донбасса, когда республики объявили о своей независимости. Они сделали это в апреле 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот. По данным ООН, за время конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.