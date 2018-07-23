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Донбасс: в ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки
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    Донбасс: в ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки

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    Донбасс: в ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки

    Луганск, 23 июля. Народная милиция Луганской народной республики за минувшие сутки не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-центре оборонного ведомства ЛНР.

    Отмечается, что украинская сторона придерживалась режима прекращения огня в минувшие сутки. Напомним, контактная группа по урегулированию ситуации в Донбасс согласовала с 1 июля новое «хлебное перемирие». Оно введено в действие из-за начала уборочных работ в Донбассе.

    Напомним, Киев начал военную операцию против Донбасса, когда республики объявили о своей независимости. Они сделали это в апреле 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот. По данным ООН, за время конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.

    Донбасс: в ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки

    Автор: Алия Садыкова
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