Сирия: ФАН публикует видео вывоза боевиков с севера провинции Даръа

Дамаск, 26 июля. Участники незаконных вооруженных формирований, отказавшиеся урегулировать свой статус с сирийскими властями, были эвакуированы из города Нава, расположенного на севере провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Боевики были вывезены из города после тщательной проверки и досмотра автобусов, на которых их отправляли в Идлиб.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

После окончательной эвакуации джихадистов, которые отказались сложить оружие и жить под управлением легитимного сирийского правительства, власти будут решать судьбу тех, кто решил урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни в освобожденном городе.

Напомним, что 15 июля из района Даръа аль-Балад в северную часть сирийкой республики было направлено десять автобусов, в которых находились сотни боевиков вместе со своими семьями. Эвакуация членов радикальных формирований проходила при поддержке благотворительной организации Сирийский Красный полумесяц.

В данный момент сирийская правительственная армия проводит масштабную операцию против террористических организаций в провинции Даръа. За несколько недель войскам Дамаска удалось освободить ряд стратегически важных объектов. Часть населенных пунктов в добровольном порядке присоединялась к режиму САА.

Согласно соглашению, которое удалось заключить сирийским властям с главарями незаконных вооруженных формирований, боевики могут беспрепятственно покинуть регион и отправиться на север страны, в сторону провинции Идлиб. Те, кто пожелает остаться в регионе, должны урегулировать свой статус, сдать все имеющееся у них тяжелое и среднее оружие и присягнуть на верность легитимной власти республики. Кроме того, они должны поклясться, что больше не будут угрожать безопасности соотечественников.