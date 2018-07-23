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Полиция опубликовала новые данные о числе пострадавших в результате стрельбы в Торонто
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    Полиция опубликовала новые данные о числе пострадавших в результате стрельбы в Торонто

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    Полиция опубликовала новые данные о числе пострадавших в результате стрельбы в Торонто

    Торонто, 23 июля. Один человек погиб в результате стрельбы в крупнейшем канадском городе Торонто, еще 13 пострадали, согласно уточненной информации местной полиции.

    Инцидент произошел в Торонто вечером воскресенья (утро понедельника по московскому времени). Ранее стало известно, что ранения в результате стрельбы разной степени тяжести получили девять человек. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы. Отмечается, что среди раненых есть маленькая девочка.

    Городская полиция опубликовала в социальной сети Twitter новые данные о жертвах стрельбы.

    «Шеф полиции Торонто (Марк) Сондерс предоставил СМИ новую информацию. Четырнадцать человек ранены при помощи легкого огнестрельного оружия, одна женщина скончалась. Маленькая девочка находится в критическом состоянии. Подозреваемый погиб (среди 14 раненых он не учитывается)», — говорится в сообщении.

    Напомним, сотрудники правоохранительных органов в результате специальной операции ликвидировали стрелка, однако его имя не разглашается. Обстоятельства произошедшего уточняются.  

    Автор: Екатерина Кухарева
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