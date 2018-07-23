Эксперты назвали две версии «хлорного кризиса» на Украине

Киев, 23 июля. Большая часть текущего месяца прошла на Украине под знаком внезапно возникшего «хлорного кризиса», в итоге которого областные центры и небольшие населенные пункты могли остаться без питьевой воды. Причина отсутствия хлора, которым дезинфицируют воду, на первый взгляд, очевидна — «Днепроазот» прекратил производство из-за долгов.

Однако, уверены эксперты, произошедшее можно объяснить и политической составляющей. Так, кризис связывают с интересами украинского олигарха Игоря Коломойского.

Эксперты назвали две версии случившегося, по одной из которых «Укрнафта» имеет свою добычу газа, но полностью потребности «Днепроазота» не покрывает, пишут «Известия».

Отмечается, что в течение последнего времени украинская компания добывает все меньше газа из-за конфликта с властями страны. «Укрнафта» имеет налоговый долг перед бюджетом — около 15 млрд грн, в связи с чем власти не хотят продлевать компании лицензии на добычу нефти и газа.

Согласно версии источников, путем остановки производства хлора Коломойский пытался добиться от «Нафтогаза» скидки на газ, оправдав ее стратегическим характером производства. Специалисты обратили внимание на то, что «Днепроазот» сперва жаловался на стоимость сырья у «Нафтогаза», хотя на рынке есть и другие поставщики и их цены бывают ниже, чем у государственного предприятия.

Эксперты рассматривают и другую версию: обычно все прошлые разногласия и конфликты украинского олигарха с властью разгорались в преддверии президентских выборов.

Специалисты обратили внимание на «совпадение» — в середине месяца киевские СМИ разместили фото, на котором запечатлены в лобби одной из варшавских гостиниц с разницей в 15 минут Коломойский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — на данном этапе основной фаворит президентской гонки.

Напомним, выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.