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Американский самолет с главой МВФ на борту экстренно сел в Аргентине
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    Американский самолет с главой МВФ на борту экстренно сел в Аргентине

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    Американский самолет с главой МВФ на борту экстренно сел в Аргентине

    Буэнос-Айрес, 23 июля. Воздушное судно авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, экстренно село в Аргентине.

    Как сообщает Todo Noticias, самолет летел в Майами из Буэнос-Айреса. Борт был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за утечки топлива и разгерметизации салона.

    Отмечается, что никто из пассажиров рейса не пострадал. По данным СМИ, сотрудник МВФ возвращалась в США со встречи министров финансов и глав центральных банков государств G20. Мероприятие прошло с 21 по 22 июля.

    Ранее «Утро.ру» писало, что самолет в США экстренно сел из-за пожара в двигателе. 

    Американский самолет с главой МВФ на борту экстренно сел в Аргентине

    Автор: Алия Садыкова
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