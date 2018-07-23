Американский самолет с главой МВФ на борту экстренно сел в Аргентине

Буэнос-Айрес, 23 июля. Воздушное судно авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, экстренно село в Аргентине.

Как сообщает Todo Noticias, самолет летел в Майами из Буэнос-Айреса. Борт был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за утечки топлива и разгерметизации салона.

Отмечается, что никто из пассажиров рейса не пострадал. По данным СМИ, сотрудник МВФ возвращалась в США со встречи министров финансов и глав центральных банков государств G20. Мероприятие прошло с 21 по 22 июля.

Ранее «Утро.ру» писало, что самолет в США экстренно сел из-за пожара в двигателе.