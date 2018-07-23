Американский генерал сомневается в возможности взаимодействия с РФ по беженцам в Сирии

Вашингтон, 23 июля. Глава Центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерал Джозеф Вотел выразил сомнение в возможности сотрудничества Вашингтона и Москвы в Сирии по возвращению сирийских беженцев на родину.

Как передает ABC News, генерал уточнил, что до укрепления отношений России и США по Сирии, хотел увидеть со стороны Москвы «шаги, направленные на укрепление доверия». По его словам, начало такого сотрудничества было большим шагом.

Ранее генерал сообщил, что после саммита России и США в Хельсинки никаких указаний по Сирии не поступало, командование США «продолжает использовать имеющиеся линии для предотвращения конфликтов в Сирии».

Напомним, США находятся на территории Сирии незаконно. Ранее Фейсал Микдад, заместитель главы министерства иностранных дел Сирии, потребовал у Соединенных Штатов, чтобы они немедленно вывели свои войска с территории арабской республики. Дипломат предупредил, что в противном случае правительство САР будет рассматривать американские силы, действующие в стране, как враждебные войска.