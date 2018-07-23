Куба назвала эмбарго США динозавром, который блокирует экономическое развитие

Гавана, 23 июля. Введенное Вашингтоном в отношении Кубы торговое эмбарго остается главным препятствием для развития экономики государства, заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

Как пишет Diario de Cuba, политик назвал ограничения главными врагами развития Кубы. По его словам, основным препятствием экономического развития является блокада, которая «все еще там, как динозавр Монтерросо».

По данным издания, Диас-Канель сравнил ситуацию с динозавром из рассказа «Динозавр» писателя Аугусто Монтерросо. Это произведение является одним из самых коротких в литературе и состоит из одного предложения: «Когда он проснулся, динозавр все еще был там».

Напомним, торговое эмбарго было продлено в отношении Кубы в сентябре 2017 года. Оно действует уже более 50 лет.