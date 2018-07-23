Меню
Спорт
Британские эксперты назвали ЧМ в России лучшим в истории
Спорт
Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну
Следующая новость
Загрузка...

    Британские эксперты назвали ЧМ в России лучшим в истории

    51

    Британские эксперты назвали ЧМ в России лучшим в истории

    Лондон, 23 июля. Британские эксперты дали свою оценку прошедшему в России чемпионату мира. Статистическая фирма Opta Sports назвала международный турнир лучшим в истории. Об этом передает вещательная корпорация «Би-би-си».

    Как подчеркнули эксперты, болельщики надолго запомнят это первенство, поскольку исход многих поединков решался в дополнительное время.

    «Девять победных голов было забито после 89-й минуты», — напомнил сотрудник Opta Sports Александр Дункан, отметив, что в этом есть своеобразная драма.

    Отмечается, что главной сенсацией российского турнира стал вылет национальной команды Германии на групповом этапе, пишет «Вечерняя Москва».

    При этом в преддверии старта мундиаля именно команду Йоахима Лева называли одним из главных фаворитов. 

    Британские эксперты назвали ЧМ в России лучшим в истории

    Эксперты сошлись во мнении, что основной звездой прошедшего ЧМ-2018 стал французский форвард Килиан Мбаппе.

    Напомним, чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В финале турнира сборная Франции победила команду Хорватии (4:2) и стала двукратным чемпионом мира.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.