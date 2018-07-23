Британские эксперты назвали ЧМ в России лучшим в истории

Лондон, 23 июля. Британские эксперты дали свою оценку прошедшему в России чемпионату мира. Статистическая фирма Opta Sports назвала международный турнир лучшим в истории. Об этом передает вещательная корпорация «Би-би-си».

Как подчеркнули эксперты, болельщики надолго запомнят это первенство, поскольку исход многих поединков решался в дополнительное время.

«Девять победных голов было забито после 89-й минуты», — напомнил сотрудник Opta Sports Александр Дункан, отметив, что в этом есть своеобразная драма.

Отмечается, что главной сенсацией российского турнира стал вылет национальной команды Германии на групповом этапе, пишет «Вечерняя Москва».

При этом в преддверии старта мундиаля именно команду Йоахима Лева называли одним из главных фаворитов.

Эксперты сошлись во мнении, что основной звездой прошедшего ЧМ-2018 стал французский форвард Килиан Мбаппе.

Напомним, чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В финале турнира сборная Франции победила команду Хорватии (4:2) и стала двукратным чемпионом мира.