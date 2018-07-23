Китай разрабатывает подлодку с технологией искусственного интеллекта
Пекин, 23 июля. Китайские ученые ведут разработки новейшей крупной беспилотной подводной лодки. Как пишет South China Morning Post, подводная лодка будет оборудована технологией искусственного интеллекта.
Отмечается, что она сможет использовать нейросеть для разведки и изучения ситуации до установки мин. Источник издания рассказал, что подводная лодка должна стать крупной и недорогой. Помимо основной функции, ее также планируют использовать как подложку-смертника для атаки на корабли противника. Ожидается, что «умные» подводные лодки будут служить в районе Южно-Китайского моря и западной части Тихого океана.
Эта местность является территорий споров и противоречий между Пекином и его соседями, а также с США.