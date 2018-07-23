Япония выразила России протест из-за конфискации телефонов у делегации

Токио, 23 июля. Власти Японии выразили России протест в связи с конфискацией у правительственной делегации спутниковых телефонов.

Как сообщает РИА Новости, по словам генсека кабинета министров страны восходящего солнца Есихидэ Суга, гаджеты были конфискованы во время недавнего посещения южных Курил.

Конфискацию спутниковых телефонов властями РФ японский чиновник назвал «весьма прискорбным фактом». Накануне протест был передан посольством Японии в России в российский МИД.

«Исходя из нашей юридической позиции, это неприемлемо. Мы выразили протест и требуем скорейшего возвращения конфискованных вещей», — цитирует Есихидэ Суга ТАСС.

Напомним, что согласно российским законам, для того, чтобы ввести в нашу страну спутниковые телефоны, необходимо разрешение министерства связи и массовых коммуникаций.

Однако в Японии считают южные Курилы собственной территорией и, соответственно, применение российских законов на этих островах не признают.