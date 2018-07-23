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Российские ученые создали автоматический дефибриллятор для запуска сердца
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    Российские ученые создали автоматический дефибриллятор для запуска сердца

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    Российские ученые создали автоматический дефибриллятор для запуска сердца

    Москва, 23 июля. В «Ростехе» разработано автоматическое устройство для запуска внезапно остановившегося сердца. Как пишет газета «Известия», российские ученые создали и запустили в производство полностью автоматический наружный дефибриллятор.

    Отмечается, что механизм представляет из себя небольшое устройство. Оно позволяет с использованием высоковольтного разряда запустить внезапно остановившееся сердце. По данным издания, первая партия новых приборов поступит в Уральский институт кардиологии.

    Эксперты считают, что далее такой аппарат должен появиться в каждом учреждении, где происходит массовое скопление людей. По их мнению, это позволит спасти тысячи жизней.

    Российские ученые создали автоматический дефибриллятор для запуска сердца

    Автор: Алия Садыкова
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