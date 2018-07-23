Российские ученые создали автоматический дефибриллятор для запуска сердца

Москва, 23 июля. В «Ростехе» разработано автоматическое устройство для запуска внезапно остановившегося сердца. Как пишет газета «Известия», российские ученые создали и запустили в производство полностью автоматический наружный дефибриллятор.

Отмечается, что механизм представляет из себя небольшое устройство. Оно позволяет с использованием высоковольтного разряда запустить внезапно остановившееся сердце. По данным издания, первая партия новых приборов поступит в Уральский институт кардиологии.

Эксперты считают, что далее такой аппарат должен появиться в каждом учреждении, где происходит массовое скопление людей. По их мнению, это позволит спасти тысячи жизней.