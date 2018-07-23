Эксперты оценили вероятность реванша между Усиком и Гассиевым

Москва, 23 июля. В финальном поединке Всемирной боксерской серии в минувшее воскресенье украинский спортсмен Александр Усик одержал безоговорочную победу над россиянином Муратом Гассиевым единогласным решением судей. 24-летний россиянин лишился двух поясов и теперь рассчитывает на реванш.

Представители украинского бойца после боя заявили, что шансы на повторный бой маловероятны, поскольку победа Усика была бескомпромиссной.

Как отметил по окончании поединка тренер Мурата Абель Санчес, его подопечный рассчитывает на реванш, поскольку бой прошел не по запланированному сценарию.

«Поражения — это тоже часть карьеры. Мурат это понимает и готов много работать, чтобы стать сильнее. Он молод, и у него впереди будет еще много важных боев. Одно могу сказать — мы очень хотим реванша», — подчеркнул специалист.

Известный отечественный боксер Евгений Тищенко полагает, что в матче-реванше Гассиев смог бы изменить исход поединка, пишут «Известия».

При этом эксперт отметил, что вопрос повторного поединка на данный момент не актуален.

«Я думаю, что в будущем матч-реванш Гассиева против Усика возможен. И если он когда-либо состоится, то мы увидим другой исход боя», — оценил вероятность реванша между двумя боксерами Тищенко.

Напомним, накануне Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.