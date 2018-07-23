Часть сотрудников «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии

Дамаск, 23 июля. Часть сотрудников организации «Белые каски» и членов их семей не удалось эвакуировать из Сирии. Как пишет AFP, группа и члены их семей не смогли доехать до границы из-за ситуации на местности.

Источник сообщил, что спасатели могут не успеть провести вторую операцию из-за «нестабильной» ситуации в государстве. Ранее в Иордании рассказали, что было эвакуировано 422 человека, несмотря на изначальную договоренность об эвакуации 800 человек.

В Израиле отметили, что из Сирии в страну были эвакуированы 800 активистов «Белых касок» с семьями. Это было сделано по запросу ряда европейских стран, а также США и Канады. Напомним, правительство Сирии считает, что «Белые каски» связаны с террористами из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

«Белые каски» стали широко известны после публикации фейковых доказательств применения властями Сирии оружия против мирных жителей, которые неоднократно становились предлогом для Запада, чтобы нанести удары по правительственным войскам САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.