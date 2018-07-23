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Часть сотрудников «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии
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    Часть сотрудников «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии

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    Часть сотрудников «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии

    Дамаск, 23 июля. Часть сотрудников организации «Белые каски» и членов их семей не удалось эвакуировать из Сирии. Как пишет AFP, группа и члены их семей не смогли доехать до границы из-за ситуации на местности.

    Источник сообщил, что спасатели могут не успеть провести вторую операцию из-за «нестабильной» ситуации в государстве. Ранее в Иордании рассказали, что было эвакуировано 422 человека, несмотря на изначальную договоренность об эвакуации 800 человек.

    В Израиле отметили, что из Сирии в страну были эвакуированы 800 активистов «Белых касок» с семьями. Это было сделано по запросу ряда европейских стран, а также США и Канады. Напомним, правительство Сирии считает, что «Белые каски» связаны с террористами из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

    «Белые каски» стали широко известны после публикации фейковых доказательств применения властями Сирии оружия против мирных жителей, которые неоднократно становились предлогом для Запада, чтобы нанести удары по правительственным войскам САР.

    Часть сотрудников «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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