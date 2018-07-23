СМИ сообщили о возобновлении ударов ВКС РФ по позициям ИГ в Сирии

Дамаск, 23 июля. Авиационные силы Сирии и Российской Федерации возобновили бомбардировки по позициям террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Russian-backed air strikes hit Islamic State in southern Syria: sources https://t.co/g2EjKYvlPb pic.twitter.com/nwtADPwvml — Reuters Top News (@Reuters) July 22, 2018

Согласно информации агентства, решение возобновить бомбардировки было принято в связи с проникновением террористов в районы, которые покинули группировки сирийской оппозиции.

В настоящее время информации о ликвидированных боевиках нет.

Напомним, накануне российские военные нейтрализовали два беспилотника, приближавшихся к авиационной базе «Хмеймим».

1 Организация запрещена на территории РФ.