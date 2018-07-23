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СМИ сообщили о возобновлении ударов ВКС РФ по позициям ИГ в Сирии
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    СМИ сообщили о возобновлении ударов ВКС РФ по позициям ИГ в Сирии

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    СМИ сообщили о возобновлении ударов ВКС РФ по позициям ИГ в Сирии

    Дамаск, 23 июля. Авиационные силы Сирии и Российской Федерации возобновили бомбардировки по позициям террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

    Согласно информации агентства, решение возобновить бомбардировки было принято в связи с проникновением террористов в районы, которые покинули группировки сирийской оппозиции.

    В настоящее время информации о ликвидированных боевиках нет.

    Напомним, накануне российские военные нейтрализовали два беспилотника, приближавшихся к авиационной базе «Хмеймим».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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