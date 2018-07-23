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Склад с велосипедами сгорел в Кемеровской области, ФАН публикует видео
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    Склад с велосипедами сгорел в Кемеровской области, ФАН публикует видео

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    Склад с велосипедами сгорел в Кемеровской области, ФАН публикует видео

    Кемерово, 23 июля. В городе Ленинск-Кузнецкий, что на западе Кемеровской области, загорелся склад с велосипедами. 

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, возгорание произошло примерно в половину восьмого утра по местному времени (разница с Москвой – три часа). Загорелся склад с велосипедами, который расположен на местном сельском рынке.

    Впрочем, по словам очевидцев, площадь возгорания была относительно небольшой, однако было много дыма. Скорее всего, причина большого количества дыма — горение велосипедных шин. 

    Причины возгорания выясняются. 

    Автор: Константин Терехов
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