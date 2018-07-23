Помпео сравнил руководство Ирана с мафией и обвинил в коррупции

Вашингтон, 23 июля. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в прошедшее воскресенье раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику Ирана, обвинив власти республики в коррупции и нарушении прав человека. При этом американский дипломат сравнил руководство Ирана с «мафией».

«Ираном руководит то, что больше напоминает мафию, чем традиционное правительство… США не боятся противостоять иранскому режиму на самом высшем уровне», — подчеркнул он.

В качестве примера Помпео привел некую информацию о том, какими фирмами и средствами якобы обладают руководители Ирана. При этом он указал, что процветание этих компаний стало возможно благодаря «коррупции, которую поддерживают власти страны».

#US Secretary of State Mike Pompeo launched a rhetorical assault on #Iran’s leaders on Sunday, comparing them to a “mafia” and promising unspecified backing for Iranians unhappy with their governmenthttps://t.co/dqOS1rPMqm pic.twitter.com/k7smdNH5hd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 23, 2018

Американская сторона во главе с Дональдом Трампом проводит жесткий курс в отношении Ирана. Ранее США вышли из «ядерного соглашения» с Ираном, тогда глава Белого дома подчеркнул, что сделка «невыгодна для Вашингтона».

Помимо этого, США постоянно вводят ограничения в отношении Тегерана и иранских компаний.

Накануне лидеры США и Ирана устроили «перепалку», обвинив друг друга в жесткой политике. Лидер Ирана Хасан Роухани призвал Трампа «не играть с огнем», а 45-й президент США ответил на угрозы иранских властей и подчеркнул, что Штаты не будут терпеть выходки Ирана.