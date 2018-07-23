Меню
Политика
Помпео сравнил руководство Ирана с мафией и обвинил в коррупции
Спорт
Дмитрий Черышев прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну
Следующая новость
Загрузка...

    Помпео сравнил руководство Ирана с мафией и обвинил в коррупции

    79

    Помпео сравнил руководство Ирана с мафией и обвинил в коррупции

    Вашингтон, 23 июля. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в прошедшее воскресенье раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику Ирана, обвинив власти республики в коррупции и нарушении прав человека. При этом американский дипломат сравнил руководство Ирана с «мафией».

    «Ираном руководит то, что больше напоминает мафию, чем традиционное правительство… США не боятся противостоять иранскому режиму на самом высшем уровне», — подчеркнул он.

    В качестве примера Помпео привел некую информацию о том, какими фирмами и средствами якобы обладают руководители Ирана. При этом он указал, что процветание этих компаний стало возможно благодаря «коррупции, которую поддерживают власти страны».

    Американская сторона во главе с Дональдом Трампом проводит жесткий курс в отношении Ирана. Ранее США вышли из «ядерного соглашения» с Ираном, тогда глава Белого дома подчеркнул, что сделка «невыгодна для Вашингтона».

    Помимо этого, США постоянно вводят ограничения в отношении Тегерана и иранских компаний.

    Накануне лидеры США и Ирана устроили «перепалку», обвинив друг друга в жесткой политике. Лидер Ирана Хасан Роухани призвал Трампа «не играть с огнем», а 45-й президент США ответил на угрозы иранских властей и подчеркнул, что Штаты не будут терпеть выходки Ирана.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.